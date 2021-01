Sezonul doi din serialul „Lupin” a fost confirmat

Stiri pe aceeasi tema

- In seria #devazut va prezentam filme/seriale pe care suntem siguri ca le veți aprecia. Serialul de astazi este in franceza, și a stat pe locul 1 in topul Netflix pentru Romania timp de cateva saptamani. Se numește „Lupin”, și urmarește viața unui adolescent, Assane Diop, care se inspira dintr-un roman…

- Topul Netflix pare sa fie dominat saptamana asta de filmele și serialele de acțiune. Astfel, pe locul 1 in aceasta saptamana se regasește serialul „ALPIN”, urmat de serialul „Bridgerton” și de noile episoade din „Vikings”. De asemenea, in top se mai regasesc „Grinch”, „Vanatorul de recompense” sau „Brooklyn…

- Amanat de pandemia de coronavirus, sezonul 5 din Riverdale se pregatește sa intre pe Netflix. Platforma a anunțat faptul ca pe 21 ianuarie, al 5-lea sezon al indragitului serial va putea fi urmarit, incepand, ca de obicei, cu 10:00 ora Romaniei. Sinopsis: Riverdale este un oras aparent linistit, unde…

- Cele mai urmarite seriale Netflix in Romania in 2020 Sunteți curioși sa aflați care au fost cele mai urmarite seriale Netflix in Romania in 2020? La Casa de Papel ramane, fara doar și poate, cel mai urmarit serial. Nu doar in Romania, ci in foarte multe locuri din lume. La Casa de Papel a stat timp…

- „The Queen’s Gambit„ de pe Netflix devine cea mai urmarita mini-serie produsa vreodata de platforma de streaming. Aceasta a primit recenzii foarte bune, avand pe Rotten Tomatoes un punctaj de 100%. De asemenea, și descarcarile de jocuri online de șah au crescut simțitor, iar profesioniștii spun ca jocul…

- E confirmat. Vom avea și al treilea sezon al serialului „The Umbrella Academy”. Știm ca sunt mulți fani ai serialului, așa ca va anunțam ca acesta intra in producție in februarie, desigur, daca pandemia de coronavirus o va permite. Cum a anunțat Netflix sezonul 3 din „The Umbrella Academy„, mai jos:…

- Știm cu toții ca in weekend vrem sa ne relaxam și poate sa ne uitam la un film bun sau un serial nou, așa ca noi va prezentam cum arata TOP10 pentru Romania in materie de filme și seriale pe Netflix. Topul este condus de „Rebecca”, urmat de peliculele „ANNA” și „Sange Albastru”. Emily in Paris, serialul…