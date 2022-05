Stiri pe aceeasi tema

- Dupa pierderile uriașe inregistrate pana acum, aproximativ 29.000 de soldați morți, potrivit ucrainenilor, rușii distrug sistematic, cu tunuri și rachete, localitațile din calea lor. Scopul: sa cucereasca intregul teritoriu al regiunilor Donețk și Luhansk. In calea lor stau orașele Severodonețk și Lyman.…

- Dupa aproape trei luni de lupte, combinatul siderurgic Azovstal, simbol al rezistenței batalionului Azov și al orașului martir Mariupol, a cazut in mainile rusilor. Vineri seara s-au predat ultimii 521 de aparatori, iar ministrul rus al Apararii i-a comunicat președintelui Vladimir Putin “sfarșitul…

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 raniti, au fost evacuati luni din Azovstal. Cel putin zece persoane au fost ucise in bombardamente ruse asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, aproape inconjurat de fortele Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 78. Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, con

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis, in mesajul adresat poporului ucrainean, ca se negociaza si spera in salvarea oamenilor din Azovstal, din Mariupol, civili, femei si copii. El a aratat ca este nevoie de timp pentru a scoate oamenii din acele subsoluri si ca a vorbit cu secretarul…

- 1. Ucraina a inceput o polemica apriga cu Germania, ambasadorul ucrainean la Berlin l-a numit pe cancelarul german un „leberwurst ofensat”, deoarece Scholz refuza sa viziteze Kievul cata vreme președintele german nu a fost primit in Ucraina. 2. In Donbas au continuat luptele la sud de Izium, in direcția…

- Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriscenko, a acuzat Rusia ca incearca sa prinda oamenii care aparar orasul intr-o capcana si spune ca acestia nu ar fi fost lasati sa scape chiar daca se predau. El a spus si ca armata rusa bombardeaza uzina Azovstal, un bastion al apararii ucrainene din…

- Primii refugiați din orașul Mariupol, aflat sub asediu, au ajuns la Lviv, in vestul Ucrainei. Cei evacuați descriu scene de teroare din oraș. Intre timp, oficialii nu au obținut informații actualizate despre cei care au supraviețuit dupa bombardarea teatrului din Mariupol. „Orașul este șters de pe…