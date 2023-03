Şevcenko, refugiatul ucrainean care i-a adus României argintul la Europeanul de Şah: “Aici este a doua mea casă” Kirill Sevcenko, jucator de nationalitate ucraineana, care a ales sa joace sah sub steagul Romaniei, a obtinut recent argintul la Campionatul European Individual de Sah. El a ajuns marti in Romania, la o zi dupa ce a castigat medalia de argint in Serbia. A avut parte de o mare surpriza, fiind asteptat de jurnalisti si de echipa Federatiei Romane de Sah. "Este o performanta uriasa pentru mine si ma bucur ca am ocazia sa aduc o contributie pentru imaginea sahului din Romania. Voi continua sa promovez tot ce inseamna sahul romanesc in orice fel voi putea si in urmatoarea perioada. Mi-am dorit sincer… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

