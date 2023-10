Membrii Parlamentului European se intrunesc, de luni pana la joi, in cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg, prima din cele doua programate in aceasta luna. Printre subiecte, eurodeputații au pe agenda votarea unei rezoluții privind inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana și aprobarea unui ajutor de 455 de milioane de euro pentru Turcia, Romania și Italia in urma dezastrelor naturale, scrie presa romana.