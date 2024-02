Republica Moldova - pericole pentru viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la Chișinau, a avut loc o intrevedere intre Maia Sandu , președintele Republicii Moldova, și Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, insoțita de o echipa de oficiali europeni, conform unui comunicat emis de Administrația Prezidențiala de la Chișinau. Discuțiile au avut ca subiect…

- Vlad Marius Botoș, europarlamentar USR și membru al grupului Renew Europe din Parlamentul European ne explica pe scurt și clar cum se iau deciziile in... The post Vlad Botoș, europarlamentar USR: „Cine ia deciziile in Uniunea Europeana?” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Vlad Marius Botoș, europarlamentar USR și membru al grupului Renew Europe din Parlamentul European ne explica pe scurt și clar cum se iau deciziile in Uniunea Europeana și de ce nu ar trebui sa ne lasam inșelați de discursurile care dau vina pe Bruxelles ori de cate ori ceva nu funcționeaza cum ar trebui.…

- Un grup de persoane pregatește lansarea in spațiul public a unor informații prin care acuza instituțiile statului de acțiuni orientate contra unor oficiali din Ucraina, relateaza HotNews.ro conform deschide.md . Informația a fost prezentata de SIS. Printre scopurile campaniei s-ar numara: compromiterea…

- Aderarea la Alianța Nord-Atlantica trebuie sa devina o prioritate pentru Republica Moldova, la fel ca aderarea la Uniunea Europeana. O spune liderului Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, potrivit caruia aderarea la NATO ar asigura pacea și securitatea Republicii Moldova, insa o mare parte…

- Consiliul European a votat astazi pentru inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Decizia vine dupa ce pe 8 noiembrie curent, Comisia Europeana a recomandat țarilor membre ale Uniunii Europene sa inițieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE. In iunie…

- Austria se opune inceperii negocierilor de aderare la UE cu Ucraina si Republica Moldova, intrucat nu este de acord cu o procedura accelerata si considera ca "Kievul nu ar trebui sa primeasca privilegii pe care Bosnia-Hertegovina nu le are", relateaza agentia ucraineana RBC, care citeaza serviciul de…

- Parlamentul Romaniei iși reafirma sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Senatorii și deputații au adoptat o rezoluție de susținere a parcursului european pentru Republica Moldova, Ucraina, Georgia si Balcanii de Vest.