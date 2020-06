Servitoarea si marirea de salariu O servitoare i-a cerut stapanei casei o marire de salariu. Doamna, cam suparata pe chestia asta, a-ntrebat-o: – Ia spune-mi, de ce vrei sa-ti maresc salariul? – Sunt trei motive pentru care vreau un salariu mai mare. Primul este ca eu calc camasile mai bine decat dumneavoastra.– Cine ti-a spus chestia asta? – Pai, domnu’! – Aha! – Al doilea motiv este ca eu gatesc cu mult mai bine decat dumneavoastra!… – Asta nu-i adevarat! Cine ti-a spus prostia asta? – Pai, tot domnu’… – Aaahaaa! – … Si al treilea motiv este ca eu fac dragoste mai bine decat dumneavoastra! Doamna, surprinsa si foarte suparata,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

