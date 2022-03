Stiri pe aceeasi tema

- INFERNUL din Ucraina: Peste 2.000 de civili ucraineni au fost uciși, conform unui bilanț provizoriu INFERNUL din Ucraina: Peste 2.000 de civili ucraineni au fost uciși, conform unui bilanț provizoriu Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport,…

- Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport, spitale, gradinite si locuinte, in timpul invaziei ruse din Ucraina, a informat miercuri Serviciul de Urgenta ucrainean, citat de Reuters.

- Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport, spitale, gradinite si locuinte, in timpul invaziei ruse din Ucraina, a informat miercuri Serviciul de Urgenta ucrainean, citat de Reuters.

- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…

- Oficialii din Ucraina au anunțat miercuri dupa-amiaza ca, pana in prezent, peste 2.000 de civili au fost omorați in urma bombardamentelor de la inceputul invaziei ruse, care a inceput in urma cu șapte zile, informeaza BBC. Pe langa cei peste 2.000 de civili morți,10 salvatori au fost uciși, a informat…

- Primarul orasului Mariupol din Ucraina, Vadim Boicenko, a anuntat, marti dimineata, ca orasul-port din sudul tarii a fost permanent tinta bombardamentelor de cand invazia Rusia asupra Ucrainei a inceput, in urma cu sase zile. Atacurile constante s-au soldat cu moartea civililor si au distrus infrastructura…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca fortele armate din Belarus nu iau parte la operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, a informat agentia de presa Belta, citata de Reuters si France Presse. Serviciul de graniceri al Ucrainei a anuntat mai devreme ca trupele ruse au atacat…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…