Serviciul de gaming Luna ajunge pe televizoarele Samsung

Amazon anunta disponibilitatea noului serviciul de gaming al companiei pe televizoarele si monitoarele Samsung. Acesta, va putea fi gasit in cadrul a ceea ce compania coreeana numeste Gaming Hub. Luna va putea fi accesat pe smart TV-urile si monitoarele lansate de Samsung in 2022, alaturandu-se altor servicii precum Google Stadia, Xbox Cloud Gaming si Nvidia GeForce Now. Lansat in Statele Unite in luna martie, Luna este raspunsul Amazon la serviciile similare oferite de Google, Microsoft si altii. Acesta ofera acces la peste 250 de jocuri, organizate in diverse pachete (pe care Amazon len numeste…