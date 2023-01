Serviciu de droguri la domiciliu pentru elevi, ignorat de poliție Sa comanzi droguri la domiciliu este la fel de simplu, pentru un elev, cum ar fi sa comanzi o pizza sau orice produs legal. Un mesaj pe canalul Telegram și, in cateva minute, „curierul” e la ușa sau iți arunca marfa peste gard, daca parinții te țin inchis in casa. Anunțate de caz, autoritațile nu par sa grabeasca prea tare ancheta: pana acum nu au fost audiați nici macar reclamanții sau martorii. La 15 ani, Violeta a experimentat aproape tot in materie de stupefiante: de la GHB (drogul violului) la cocaina sau heroina. Parinții ei, oameni de afaceri in Popești Leordeni, langa Capitala, au facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

