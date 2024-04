În capitală sînt demontate panourile publicitare ilegale Autoritațile municipiului din capitala continua sa faca ordine in Chișinau. In special, au loc lucrari de demontare a panourilor publicitare, gheretelor si a gardurilor instalate ilegal in capitala sau a celor pentru care au expirat actele permisive. Despre aceasta a comunicat administrația primariei capitalei, postind pe pagina sa de socializare fotografii corespunzatoare. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

