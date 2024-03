Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate ruse au anunțat vineri seara ca au fost arestați trei resortisanți dintr-o țara a Asiei centrale, care urmau sa comita un atentat cu bomba in sudul Rusiei, la o saptamana dupa atentatul de la periferia Moscovei soldat de acum cu cel puțin 144 morți. FSB precizeaza intr-un comunicat…

- Japonia va depune eforturi pentru a-si consolida capacitatile diplomatice si de aparare pentru a mentine pacea, a declarat sambata premierul Kishida Fumio, potrivit postului public NHK, adaugand ca dezvoltarea militara in intreaga tara avanseaza, relateaza Reuters.Japonia este un aliat apropiat…

- Presedintele rus Vladimir Putin este informat „constant” si a fost informat „inca din primele minute” despre atacul sangeros de vineri seara de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, a declarat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov. „Inca de la primele minute ale incidentului de la Crocus…

- Parisul a identificat o “manevra coordonata de Rusia” pentru a raspandi informatii false care implica Franta, cum ar fi presupusa prezenta a “mercenarilor” francezi care lupta pentru Kiev in Ucraina, a anuntat astazi Ministerul Fortelor Armate.“Serviciile de stat competente au identificat si urmaresc…

- Volodimir Zelenski a vorbit in mesajul sau de sambata sera despre provocarile anului 2024, un an in care in multe tari - inclusiv in SUA si Rusia - au loc alegeri si, prin urmare, vor fi schimbari de conducere, iar Ucraina are nevoie sa-si pastreze sprijinul international pentru a putea duce mai departe…