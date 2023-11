Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a vorbit duminica despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, in timpul unui interviu acordat postului NBC.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit astazi despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, intr-un interviu acordat postului NBC, relateaza France Presse.

- Qatarul negociaza eliberarea unui grup de aproximativ 10 ostatici detinuti de Hamas in Fasia Gaza in schimbul unei incetari a focului in acest teritoriu controlat de gruparea islamista palestiniana, sub asediu si bombardat de Israel, a declarat miercuri pentru AFP o sursa apropiata discutiilor.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti seara ca exclude orice incetare a focului sau livrare de combustibil in Fasia Gaza pana cand cei 241 de ostatici detinuti acolo de Hamas nu vor fi eliberati, relateaza AFP.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, considera ca “inca mai avem oportunitați” pentru a obține eliberarea ostaticilor din Fașia Gaza. Șeful Diplomației americane a facut aceasta precizare la finalul vizitei sale in Turcia, a carei principala tema a fost razboiul din Orientul Mijlociu. Pe aeroport,…

- Ministerul de Externe din Qatar a transmis sambata ca bombardamentele continue asupra Fașiei Gaza au complicat eforturile sale de a media eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, informeaza Reuters.Ministrul de externe, șeicul Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, a facut acest comentariu in cursul…

- Expertul in eliberari de ostatici din Fașia Gaza care ține legatura cu membrii Hamas in perioada asta și care incearca pe cont propriu sa ajute negocierile spune intr-un interviu exclusiv la Digi24 ca Hamas va mai elibera ostatici pentru a intarzia ofensiva in forța a Israelului. El susține ca cheia…

- Discutii privind incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas vor fi posibile doar dupa eliberarea tuturor ostaticilor detinuti de miscarea islamista palestiniana, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ostaticii trebuie eliberati, apoi putem…