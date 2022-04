Serviciile de poștă și curierat, marii câștigători ai crizei Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din Romania a avansat cu 19% fața de 2019 și a depașit cu 136% nivelul din 2011, ajungand la 6,4 miliarde de lei in 2020, potrivit celei mai recente analize KeysFin. „Estimam continuarea tendinței de creștere inceputa in 2010, iar cifra de afaceri a companiilor care ofera servicii de poșta și curierat sa depașeasca pragul de 7,3 miliarde de lei in 2021, ca urmare a dezvoltarii cererii online și a presiunilor inflaționiste“, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin. Piața serviciilor de poșta și curierat face parte din puținele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a retailului alimentar a crescut cu aproape 10% fața de 2019 și a fost cu 97% peste rezultatul din 2011, atingand nivelul estimat in analiza de anul trecut dedicata acestei piețe, de aproape 130 de miliarde de lei in 2020. Pentru 2021 analiștii KeysFin, o companie ce ofera soluții 100%…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 10% in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria,…

- Vexio și-a inceput parcursul in 2009 și deși erau mulți jucatori pe piața Electro-IT, a fost loc pentru un nou business care a ajuns ca anul trecut sa aiba o cifra de afaceri de 28 de milioane de euro. Marius Crețu, business development manager la Vexio, a povestit, intr-un interviu acordat Startupcafe,…

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 19% fata de 2019 si a depasit cu 136% nivelul din 2011, ajungand la 6,4 miliarde de lei in 2020, potrivit unei analize KeysFin, remise, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa decizia luata de CFR Calatori, de a pune la dispoziția refugiaților din Ucraina calatorie gratuita spre frontiere, și Ungaria ia aceasta masura. Practic, a fost incheiat un acord intre CFR Calatori și compania MAV Start, prin care refugiații care vor sa ajunga in țari din Europa calatoresc gratuit…

- Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 5,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent. Cu toate acestea, mulți producatori de ciocolata au restanțe la Stat și la furnizorii de materie prima, iar doi dintre ei și-au inchis afacerile in ultimii doi ani. Cifra…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate in ședința Guvernului Romaniei din 27 ianuarie 2022. I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public Guvernul a aprobat proiectul de act normativ inițiat de Autoritatea…

- Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 27 ianuarie 2022 I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul publicGuvernul a aprobat proiectul de act normativ initiat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei ADR si Ministerul…