- WhatsApp pare sa se confrunte cu o intrerupere globala, impiedicand utilizatorii sa trimita sau sa primeasca mesaje, in timp ce alte aplicații Meta, cum ar fi Facebook Messenger și Instagram, se confrunta și ele cu probleme.

- In decembrie, autoritatea a lansat o investigatie asupra, Meta, compania mama a Facebook, cu privire la o posibila incalcare a legii concurentei prin conectarea platformelor sale de socializare Instagram si Threads. Autoritatea a spus ca masura provizorie va ramane in vigoare pana cand se va lua o decizie…

- Ortografia este una dintre cele mai mari provocari din limba romana. Uneori, scrierea anumitor cuvinte poate da mari batai de cap la redactarea unor texte, mai ales daca cei care le redacteaza nu stapanesc regulile elementare de scriere. Problemele apar cand este vorba despre cuvinte cu un anumit grad…

- Utilizatorii Facebook au raportat probleme in accesarea rețelei sociale și a aplicației de mesagerie Facebook Messenger, marți, 5 martie 2024, in jurul orei 17.00 ora Romaniei.Site-ul DownDetector.com, care monitorizeaza website-urile cazute, arata 125.825 de raportari de probleme semnalate de catre…

- Comisia considera aceasta amenda ”proportionala cu veniturile mondiale ale Apple si necesara pentru a fi descurajatoare”, anunta ea. We’ve imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers. Press conference by Executive-Vice President ↓ — European Commission (@EU_Commission)…

- Comisia a inchis o investigatie care analiza acest subiect. Decizia este o victorie pentru Apple, al carei serviciu iMessage se confrunta de mult timp cu plangeri din partea utilizatorilor de Android din cauza incompatibilitatilor. Inseamna ca Apple nu va fi obligata sa deschida infrastructura de mesagerie…

- Meta le va oferi europenilor posibilitatea deconectarii conturilor de Facebook si Instagram, precum si a unora dintre serviciile Facebook, inainte de intrarea in vigoare a noii legislatii DMA (Digital Markets Act), transmite News.ro. Utilizatorii din cadrul Uniunii Europene vor avea posibilitatea sa…

- Apple a anunțat recent ca va lansa noul sau dispozitiv de realitate virtuala și augmentata, Vision Pro, in luna februarie, dupa o așteptare de aproape un an dupa anunțul inițial de la WWDC de anul trecut. Acest dispozitiv marcheaza intrarea companiei intr-o noua categorie de produse, dar și lansarea…