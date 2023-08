Odata cu inceperea noului an școlar, copiii vor putea beneficia de servicii stomatologice gratuite și in cadrul cabinetului nou amenajat in incinta Liceului Tehnologic “Voievodul Gelu”, pe langa cele doua cabinete dentare deja funcționale in incintaȘcolii Gimnaziale “Iuliu Maniu” și a Liceului Sportiv „Avram Iancu”. • La acest cabinet au fost finalizate lucrarile propriu-zise de amenajare a spațiului și au fost achiziționate dotarile necesare, iar in momentul de fața se fac demersuri in vederea obținerii autorizației din partea Direcției de Sanatate Publica. De asemenea, cabinetele deja existente…