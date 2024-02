Stiri pe aceeasi tema

- PSD Pietrari are un președinte interimar, Mihai Istrate care este vicepreședinte al PSD Dambovița și consilier județean. Ca toți președinții de organizații, Mihai Istrate, alaturi de echipa PSD Pietrari, are ca obiectiv caștigarea tuturor alegerilor care vor avea loc anul acesta. ” Este un obiectiv…

- Orașul Racari beneficiaza de iluminat public inteligent, o investiție de peste 10 milioane de lei, finalizata cu succes de administrația locala, condusa de primarul Marius Caravețeanu. Proiectul de modernizare și gestionare inteligenta a iluminatului public in orasul Racari si localitatile componente…

- La Targoviste, in sala „Ioan Valerian” au debutat in miercuri dupa-amiaza intrecerile primei editii a Jocurilor Balcanice U16 la baschet feminin. Reprezentativele Bulgariei, Greciei, Macedoniei de Nord, Republicii Moldova, dar si Romania U16 si Romania U15 vor evolua in cadrul European Basketball Balkanic…

- La final de an, o regasim pe poziția de lider a SuperLigii pe Politehnica Timișoara, urmata in clasament de Universitatea Cluj. Urmatoarele 3 echipe din SuperLiga se regasesc la egalitate de puncte, 23, și vor da lupta finala pentru calificarea in play-off la inceputul lunii martie 2024! Acestea sunt…

- Zilele trecute au avut loc tragerile la sorți pentru competițiile europene dedicate naționalelor feminine Under 17 și Under 19. Cele doua reprezentative ale Romaniei au evoluat toamna aceasta in prima runda de calificare pentru campionatele europene dedicate fiecarei categorii de varsta. UNDER 17Naționala…

- ISU Dambovița continua activitațile de pregatire și instruire pentru acordarea primului ajutor, in unitațile școlare dambovițene, sub indrumarea unui instructor de formare de la Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența, aparținand Inspectoratului pentru Situatii…

- In amfiteatrul Institutului de Cercetari Științifice Multidisciplinare din campusul universitar, a avut loc premierea echipelor caștigatoare la concursul “ENERGIA NUCLEARA – ENERGIA CURATA DIN VIAȚA MEA”. Concursul a fost organizat de catre Facultatea de Științe și Arte din cadrul Universitații „Valahia”…

- Drumarii de la SDN Targoviște au inlocuit parapetul metalic pe DN 7, intre localitațile Gaești și Matasaru, este vorba despre lucrari de intreținere. Siguranta in trafic este mai importanta decat orice. Lucrarile au avut loc pe DN 7, pe tronsonul cuprins intre Gaești și Matasaru.Parapetul fie era…