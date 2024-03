Service și reprezentață Mitsubishi Motors în Timișoara Pe Calea Lugojului 17, Ghiroda 307200 (Timișoara), județul Timiș, a prins viața un nou punct de atracție pentru pasionații de automobile: Reprezentanța Mitsubishi Timișoara by Promotor. Un nou capitol se scrie in istoria Mitsubishi Motors in Romania, oferind clienților locali acces direct la o gama bogata de vehicule inovatoare și la un service de inalta calitate. Emoții la Volan: Testeaza Noile Modele Mitsubishi Fie ca visezi la o escapada aventuroasa cu un SUV robust sau ești atras de rafinamentul unui autoturism elegant, Reprezentanța Mitsubishi by Promotor din Timișoara te invita la un test… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

