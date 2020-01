Service auto in flacari. Focul se vede de la mare distanta. O benzinarie a fost inchisa

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orelor 02.00, pe DN15D, in judetul Neamt, pe raza localitatii Poienari, in eveniment fiind implicat un microbuz in care se aflau noua persoane.Ca urmare a accidentului rutier la nivelul judetului Neamt s a pus in aplicare Planul Rosu de…

- O femeie si un barbat aproape au ars de vii intr-o casa cuprinsa de incendiu. Focul le-a mistuit casa si a fost cel mai probabil aprins de o lumanare lasata peste noapte nesupravegheata. Cele doua victime au fost duse la spital.

- Aseara, traficul feroviar a fost blocat in urma coliziunii a doua autotrenuri pe raza comunei Iacobeni, judetul Suceava,a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Acesta a mai declarat pentru ZIUA de Constanta ca nu sunt victime, dar unul dintre cele doua autotrenuri s a rasturnat…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Iliescu, a declarat cu privire la un accident rutier produs in aceasta dimineata:Astazi, in jurul orei 06:00, un barbat, de 40 de ani, a condus un autoturism pe strada Tulcea din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Stefanita Voda…

- O casa parasita a fost cuprinsa de flacari luni dimineata in localitatea Sinesti din judetul Iasi. Doua autospeciale de Pompieri au fost trimise la fata locului. Nu se stie deocamdata de la ce a izbucnit incendiul. Nu au existat victime.

- In aceasta seara, o casa din municipiul Arad a luat foc. „In acest moment Detașamentul de Pompieri Arad intervine cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțimi, un ofițer și 10 subofițeri pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa de locuit in municipiul…

- Ieri, un incendiu puternic a izbucnit in portul turistic Tomis. Focul a izbucnit la un iaht ancorat pe malul portului, insa s a extins, afectand, in cele din urma, trei ambarcatiuni.Interventia a fost dificila, douazeci de salvatori actionand timp de aproximativ o ora pentru lichidare.In imagini se…

- Detasamentul de pompieri ISU Constanta a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru lichidarea efectelor unui incendiu.Potrivit informatiilor, o locomotiva a fost cuprinsa de flacari in zona industriala a orasului.Trenul transporta marfa si se deplasa catre Celco pentru a incarca BCA.…