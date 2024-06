Datoria inimaginabilă pe care o au instituțiile statului! Totul apare într-un document semnat de Marcel Boloș Un document semnat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, arata la cat se ridica datoriile instituțiilor statului roman. Instituțiile statului roman aveau la 31 decembrie 2023 o datorie cumulata de 1.129,9 miliarde de lei, adica 245 miliarde de euro, ceea ce inseamna echivalentul a 70% din PIB-ul estimat pentru acest an. Aceste informații apar intr-un document […] The post Datoria inimaginabila pe care o au instituțiile statului! Totul apare intr-un document semnat de Marcel Boloș appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

