- Desparțite de un singur punct in clasament, Atalanta și Juventus se intalnesc, de la ora 19:00, in etapa a șaptea din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 3. ...

- Naționala Romaniei nu reușit sa treaca de Israel in partida disputata pe Arena Naționala din București. Meciul s-a terminat la egalitate, iar calificarea inca nu e sigura. Tricolorii au inceput meciul de pe Arena Nationala cu sansa ratata de Razvan Marin, lovitura de cap in minutul 5, iar oaspetii au…

- AS Roma și-a asigurat serviciile lui Romelu Lukaku (30 de ani), dupa negocieri intense purtate la Londra. Atacantul belgian va ajunge pe „Olimpico” sub forma de imprumut pentru 5,8 milioane de euro și a acceptat reducerea salariului la 7,5 milioane pe sezon. In ultima saptamana de mercato și-a gasit…

- Echipa italiana Genoa, formatie unde joaca si romanul Radu Dragusin, a invins duminica seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Lazio Roma, intr-un meci din etapa a doua din Serie A, scrie news.ro.Genoa a marcat unicul gol al intalnirii in minutul 16, prin Mateo Retegui. Radu Dragusin a fost titular…

- Dupa trei sezoane petrecute in tricoul celor de la Inter Milano, Romelu Lukaku este aproape de o noua provocare in fotbalul italian, dar nu la Juventus, echipa cu care a negociat in ultimele saptamani.

- Extrema dreapta a celor de la Parma, Dennis Man (25 de ani), nu va juca in partida pe care „cruciații” o disputa diseara, pe teren propriu, contra celor de la Cittadella, in runda cu numarul doi din Serie B. Parma nu ar vrea sa il foloseasca pe Dennis Man pentru ca acesta sa nu se accidenteze, dat…

- Romelu Lukaku (30 de ani), atacantul lui Chelsea, va juca in sezonul viitor la Juventus. Ziarul La Repubblica a publicat detaliile transferului: 40 de milioane suma de transfer și 12 milioane brut salariul anual al belgianului. A jucat la Inter in sezonul trecut, iar acum se muta la Juventus! Romelu…

- Dusan Vlahovic (23 de ani) e dorit de Chelsea, iar Juventus il cere la schimb pe Romelu Lukaku (30 de ani) plus 25 de milioane de euro. Belgianul nu accepta decat sa continue la Inter, dar londonezii cer 45 de milioane pentru un transfer definitiv. Chelsea cauta un atacant și s-a orientat catre Serie…