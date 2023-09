Stiri pe aceeasi tema

- Rudi Garcia (59 de ani) are la dispoziție patru meciuri sa redreseze situația in Serie A, unde Napoli este abia pe locul al șaptelea. Postul ii e amenințat de Igor Tudor, liber dupa ce s-a desparți de Marseille. Nulul de la Bologna a sporit tensiunea in vestiarul lui Napoli. Cazuta pe locul al șaptelea…

- Fostul atacant suedez Zlatan Ibrahimovic, retras din activitate la finalul sezonului trecut, a fost prezent luni la antrenamentul echipei AC Milan pentru a-i incuraja pe fostii sai coechipieri intr-un moment dificil, dupa esecul umilitor suferit in fata rivalei Inter Milano (scor 1-5), sambata, in campionatul…

- Juventus a terminat la egalitate cu Bologna, 1-1, duminica seara, la Torino, intr-un meci din etapa a doua a ligii de fotbal a Italiei, potrivit Agerpres.Scotianul Lewis Ferguson a deschis scorul pentru oaspeti (24), iar ''Batrana Doamna'' a reusit egalarea pe final, prin atacantul sarb Dusan Vlahovic…

- Echipa italiana Genoa, formatie unde joaca si romanul Radu Dragusin, a invins duminica seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Lazio Roma, intr-un meci din etapa a doua din Serie A, scrie news.ro.Genoa a marcat unicul gol al intalnirii in minutul 16, prin Mateo Retegui. Radu Dragusin a fost titular…

- George Pușcaș (27 de ani) nu ar mai intra in planurile antrenorului Gilardino, dupa venirea lui Retegui, și a primit o oferta de a juca la Bari. Gazzetta del Mezzogiorno scrie ca echipa din sudul Italiei are nevoie urgenta de un atacant. Vești mai puțin bune pentru George Pușcaș. ...

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…

- Salvo Armato, bunicul atacantului Andrea Compagno (27 de ani), extrem de apropiat de varful de la FCSB, spune ca un eventual transfer al acestuia in Serie A ar costa „3, pana la 4 milioane de euro”. Presa din Italia a scris ca doua cluburi din Serie A, elita Italiei, ar fi pe urmele lui Andrea Compagno:…

- Daniel Boloca (24 de ani) va juca in sezonul viitor la Sassuolo. Clubul neroverde va plati lui Frosinone 6 milioane de euro și va ceda doi tineri, Riccardo Marchizza și Abdou Harroui, cotați pe Transfermarkt.com la 3,7 milioane. Dupa Vlad Chiricheș, avem din nou un roman la prima echipa a lui Sassuolo.…