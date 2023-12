Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Calhanoglu ’37 (penalti), Dimarco ’42, Thuram ’45 si Martinez ’84. Tot sambata,…

- Genoa, echipa internationalilor romani Radu Dragusin si George Puscas, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Empoli, formatia unui alt "tricolor", Razvan Marin, sambata, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Italiei.Genoa a deschis scorul prin Ruslan Mailovski (37), insa…

- George Pușcaș (27 de ani) a „impușcat” un 5 in Gazzetta dello Sport la prima sa titularizare din acest sezon la Genoa. „Nu și-a mai revenit dupa golul ratat incredibil in primele secunde!”, a scris cotidianul roz. Care i-a dat 5,5 colegului Radu Dragușin, și el integralist contra lui Frosinone (1-2).…

- George Pușcaș (27 de ani) poate profita de criza de atacanți aparuta la Genoa. Autorul egalarii din meciul cu Israel este anunțat titular in formația lui Gilardino pentru duelul cu Frosinone. „Romanul pare in creștere de forma și este foarte motivat dupa calificarea naționalei sale la Euro 2024”, scrie…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) a fost decisiv in victoria pe care Genoa a obținut-o cu Verona, 1-0, in etapa a 12 din Serie A. Dupa ce a marcat singurul gol al meciului, in minutul 44, cu o execuție spectaculoasa, fundașul roman a vorbit despre importanța reușitei sale și despre planurile…

- Genoa a primit gol in minutul 87, insa Radu Dragușin a fost din nou imperial in defensiva. Gazzetta Dello Sport i-a dat nota 7. Venit de pe banca, George Pușcaș a irosit șansa egalarii in prelungiri și a primit 5,5. Radu Dragușin și George Pușcaș au fost protagoniștii unui meci nebun, sambata seara,…

- Fotbalistul echipei Genoa, Radu Dragusin, a reusit un assist la meciul castigat, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata formatiei AS Roma, in etapa a sasea a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Dragusin, integralist la gazde, a pasat decisv pentru Thorsby, in minutul 74.…

- Echipa italiana Genoa, cu fundasul roman Radu Dragusin titular, a pierdut vineri seara, in deplasare, scor 0-1, cu Lecce, intr-un meci din etapa a cincea a Seriei A, informeaza news.ro.Lecce a inscris tarziu unicul gol al intalnirii, in minutul 83, prin Oudin. Oaspetii au ramas in zece inca din minutul…