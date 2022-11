Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea joaca in serialul despre Familia Adams. Cum s-a afișat, alaturi de Viviana Sposub, in Los Angeles! In toamna anului trecut, noul serial despre Familia Adams marca Netflix a fost filmat integral in Romania. Proiectul poarta numele Wednesday. Este vorba despre o miniserie de 8 episoade ce…

- Un urs a coborat, in mijlocul zilei, in apropierea unui loc de joaca din Predeal , in timp ce locul era plin de copii. Ursul a fost filmat, luni, in plina zi in timp ce se plimba prin Predeal, la cațiva metri de un loc de joaca in care sunt mai mulți copii și parinți. Un barbat a surprins de la balcon…

- Serialul „Clanul” care a ținut telespectatorii in fața televizoarelor in fiecare luni seara, incepe astazi filmarile pentru sezonul 2! Lupta dintre poliție și mafie atinge cote neașteptate, iar personajele vor intampina situații extreme care vor lua noi intorsaturi, se vor desluși mistere și vor aparea…

- Serialul "Wednesday", regizat de Tim Burton, are premiera mondiala pe 23 noiembrie la Netflix. Trailerul oficial prezinta noi personaje: veteranul in comedie Fred Armisen il va portretiza pe iubitul unchi Fester, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trailerul oficial al serialului WEDNESDAY, o producție Netflix creata de Tim Burton, ne dezvaluie noi personaje: veteranul in comedie Fred Armisen il va portretiza pe iubitul unchi Fester. Trailerul a debutat la New York Comic Con in timpul unui panel de sambata seara, la care au participat și actorii…

- Wednesday, serialul filmat in Romania și regizat de celebrul Tim Burton – va avea premiera globala pe 23 noiembrie! WEDNESDAY este un serial polițist cu elemente supranaturale și prezinta anii petrecuți de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tanara incearca sa invețe sa-și foloseasca abilitațile…

- „Om Caine/ Man and Dog”, primul lungmetraj regizat de Stefan Constantinescu, cu Bogdan Dumitrache si Ofelia Popii in rolurile principale, intra in cinematografe din 16 septembrie, distribuit pe marile ecrane de microMULTILATERAL, potrivit news.ro.Lungmetrajul este o poveste despre dragoste si exil,…

- O mexicana care a fost inchisa pentru trafic de droguri da in judecata Netflix și canalul de televiziune Telemundo. Sandra Avila Beltran, numita de mass-media „La Reina del Pacifico” („Regina Pacificului”), susține ca serialul „Queen of the South” se bazeaza pe viața ei, a declarat avocatul femeii,…