Serialul The Undoing de pe HBO GO revine cu sezonul 2? Miniseria The Undoing se bucura de un mare succes pe HBO Go. In primul rand grație actorilor principali, Nicole Kidman și Hugh Grant. Apoi, grație poveștii captivante. A ajuns insa la final odata cu apariția episodului 6 din sezonul 1. Ar mai fi oare ceva de explorat dupa acest final? HBO nu a anunțat deocamdata prelungirea cu inca un sezon. Insa cei peste 1.7 milioane de fani ai serialului spera totuși la o continuare. The Undoing este o adaptare a romanului You Should Have Known, lansat in 2014 de Jean Hanff Korelitz. A fost gandit ca o…