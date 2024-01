Stiri pe aceeasi tema

- Austria a cerut Romaniei sa preia o parte din migranți, aceasta fiind, de altfel, condiție pentru extinderea Spatiului Schengen cu Romania și Bulgaria. Austria s-a opus permanent extinderii Austria invocand faptul ca cele doua țari s-ar afla pe o ruta de migrație ilegala și nu gestioneaza fluxul cum…

- Filmul „Titus Munteanu – O viata in televiziune” a avut premiera pe marile ecrane la jumatatea lunii octombrie si va avea un calendar de vizionari cu public, in sali de cinema si nu numai, si in 2024, dar pana atunci se bucura de o premiera si la TV. „Sunt foarte bucuroasa ca pot anunta aceasta premiera…

- Paginademedia .ro a facut o analiza a audientelor lunii noiembrie. Printre cele mai castigate au fost televiziunile de filme, precum Diva, Film Cafe sau Pro Cinema, iar pe zona de stiri, cea mai mare crestere a fost la Romania TV. Antena 3 CNN a iesit insa pe minus, arata sursa citata. NATIONAL Pro…

- Trei elevi care au luat medalii de aur in acest an la Olimpiada Internationala de Matematica din Japonia vor fi prezenti joi, la ora 18.00, in Piata Constitutiei, unde vor aprinde luminile din Targul de Craciun si iluminatul festiv din oras. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a intalnit miercuri,…

- Catalin Chereches, primarul orasului Baia Mare, dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, a parasit țara. A trecut granița in Ungaria pe la Vama Petea, confirma autoritațile. Victor Ivascu, seful Politiei de Frontiera, a explicat, sambata, intr-o conferinta…

- Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, unul dintre proprietarii Ferrari, a povestit cum celebrul interpret Al Bano a fost chemat la nunta lor fara sa știe unde se duce. „Numele meu vine de la Romina Power. Mama mi-a pus numele dupa Romina Power. Al Bano nu a știut pana in ultimul moment ca o sa fie…

- Tanzania, al doilea stat de pe traseul vizitei președintelui Iohannis pe continentul african, nu e recomandat de MAE. Marți, 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe a emis o alerta de calatorie și a recomandat cetațenilor romani sa evite calatoriile in Tanzania, din cauza instabilitații politice,…

- Tanzania, al doilea stat de pe traseul vizitei președintelui Iohannis pe continentul african, nu e recomandat de MAE. Marți, 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe a emis o alerta de calatorie și a recomandat cetațenilor romani sa evite calatoriile in Tanzania, din cauza instabilitații politice,…