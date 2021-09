Stiri pe aceeasi tema

- Apple a dezvaluit marti, 14 septembrie, iPhone 13 , care va incepe de la un pret de 699 de dolari, informeaza Reuters . Compania americana a mai lansat noul smartwatch, precum si un nou iPad mini, cu conectivitate 5g. IPhone 13 va costa 699 de dolari, in timp ce IPhone 13 Pro incepe de la 999 dolari,…

- Apple a prezentat astazi noi iPad-uri, mai exact o noua versiune a iPad-ului sau clasic, cu ecran de 10,8 inci, precum și o noua versiune de iPad Mini. iPad (clasic) Prezentarea noilor tablete a inceput cu o mențiune a lui Tim Cook, care a subliniat faptul ca Apple a inregistrat o creștere de 40% in…

- Apple lanseaza viitoarea generație de iPhone in data de 14 septembrie, cand este așteptata prezentarea noului iPhone 13, dar și o concentrarea mai mare pe servicii online. Evenimentul are ca motto de promovare „California Streaming” și va fi un alt eveniment online virtual, transmis de la sediul Apple…

- Se zvoneste ca Apple va lansa un iPad mini complet diferit, ceea ce ne face sa credem ca a șasea generație mini ar putea fi norocoasa. Aceasta va fi lansata mai tarziu in acest an, posibil in jurul lansarii iPhone 13, iar cele mai recente versiuni ale dispozitivului proiectat de Michael Ma (@apple_idesigner)…

- De-a lungul anilor, am vazut iPad-urile indepartandu-se incet de cadrele mari și butoanele de pornire catre ceva mai elegant și cu ecran pe toata dimensiunea șasiului. Cu toate acestea, nu toate iPad-urile au suferit modificari de design unul dintre ele fiind iPad-ul „obișnuit”, care este in esența…

- iPad Mini-ul a avut tot timpul o dimensiune potrivita, fiind suficient de mic pentru a fi folosit cu ușurința și ușor, insa multe critici aratau ca nu este suficient de mare pentru a te putea bucura confortabil de filme și jocuri, și chiar și de navigarea pe web. Așa se face ca, de-a lungul anilor,…

- In acest moment Face ID este disponibil doar pentru cateva produse Apple, mai exact iPad Pro-urile de ultima generație și, de asemenea, iPhone-urile din gama superioara. Restul gamei de produse Apple continua sa utilizeze Touch ID. Cu toate acestea, conform celui mai recent buletin informativ Power…

- In toamna acestui an, conform Bloomberg, Apple va lansa un nou iPad Mini. Insa, spre deosebire de ultimii ani, cand mica tableta a venit nemodificata la exterior, aceasta va aduce mai multe schimbari importante. In primul rand, iPad Mini se va bucura de un nou design. Ramele vor fi mai inguste, ceea…