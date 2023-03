Seria de seisme continuă în Gorj. Încă două cutremure sâmbătă noapte Doua cutremure s-au produs in judetul Gorj duminica noapte, conform INFP. Primul seism a avut loc la ora 0.55, avand o magnitudine de 3,8. Cel de-al doilea s-a produs la ora 03.43, avand o magnitudine 2,6. Doua cutremure cu magnitudinea peste 5 s-au produs, in 13 si 14 februariein judetul Gorj Aproape 1.000 de cutremure […] The post Seria de seisme continua in Gorj. Inca doua cutremure sambata noapte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Doua cutremure s-au produs in judetul Gorj duminica noapte, conform INFP. Primul seism a avut loc la ora 0,55, avand o magnitudine de 3,8. Cel de-al doilea s-a produs la ora 03.43, avand o magnitudine 2,6. Doua cutremure cu magnitudinea peste 5 s-au produs, in 13 si 14 februariein…

