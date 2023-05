Stiri pe aceeasi tema

- 80 de elevi și profesori coordonatori din 15 localitați din județ au participat la etapa județeana (ciclul gimnazial) a concursului pe teme de protecție civila “Cu viața mea apar viața!”, organizat de ISUJ Bacau – Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau in parteneriat cu Inspectoratul…

- In Duminica Sfintei Cruci, marcata in calendarul ortodox pe 19 martie, in municipiul Onești a avut loc Pelerinajul tradițional „Sfanta Cruce – Pazitoare a Creștinilor!” și Marșul pentru Viața. Aceste manifestari cu caracter religios – am aflat de la parintele protopop dr. Ioan Bargaoanu – sunt organizate…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 01:00, polițiștii oneșteni, au depistat in flagrant pe DN 11 A, un barbat de 45 ani, din comuna Ștefan cel Mare, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentratie…

- In dupa-amiaza zilei de duminica, 5 martie, dupa o lunga și grea suferința, a trecut la cele veșnice, Vasile Padurariu, unul dintre cei mai vechi asistenți medicali și promotori ai turismului balnear din județul Bacau. Pe 19 iunie a.c. ar fi implinit 70 de ani… Vasile Padurariu a activat timp de peste…

- Un pacient in varsta de 55 ani, din jud. Bacau, diagnosticat cu infarct miocardic, a fost transferat la Iași pentru conduita terapeutica de urgența. Barbatul s-a prezentat in jurul orei 13 la serviciul de urgența al SJU Bc cu durere toracica. In urma evaluarii medicale s-a confirmat diagnosticul de…

- Viața la casa iți aduce o serie de avantaje pe care este greu sa le treci cu vederea și de care e pacat sa nu profiți la maximum. Nevoia de intimitate, de relaxare și de crearea unui spațiu doar al tau, in mijlocul naturii de acasa este unul dintre aspectele de care nu te poți […] Articolul 3 idei pentru…

- Doi jandarmi care se indreptau ieri dupa-amiaza spre serviciu au intervenit pentru a salva viața unui barbat, victima a unui accident rutier. La ora 14.00, in timp ce se deplasau pe Drumul Național E85 din județul Bacau, jandarmii au observat un barbat care a fost lovit de un autoturism la trecerea…

- Interviu cu Mariana COJOCARU, astrolog, doctor in medicina – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in discursul profesional, in activitatea de cercetare? – ,,Cuvantul” are valoare biblica pentru mine, atat in discursul profesional, cat și in activitațile mele cotidiene;…