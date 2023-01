Stiri pe aceeasi tema

- 2022 a fost al doilea cel mai calduros an inregistrat in Europa de cand se fac masuratori meteo. Astfel, fenomenele meteo extreme, declanșate de schimbarile climatice, au distrus recolte, au secat rauri si au provocat mii de decese. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In urma acțiunilor de verificare desfașurate de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov la unitațile de alimentație publica din zona comerciala Piața Alba Iulia din sectorul 3 al Capitalei (Bd. Decebal și Bd Basarabia), a fost extins controlul la furnizori…

- Un ciclon polar va lovi Europa, dar va afecta și Romania. Ciclonul vine spre estul Europei și va determina scaderea temperaturilor, in mai multe țari fiind emis cod roșu de ger, a explicat meteorologul ANM, Alina Șerban. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Napoli conduce cu opt puncte avans in Serie A, avand 13 victorii și numai doua remize. PSG a suferit primul eșec duminica, 1-3 in deplasarea de la Lens. Ne apropiem de finalul turului in majoritatea competițiilor interne din Europa și nu mai exista decat o unica echipa neinvinsa in cele mai importante…

- La invitația lui Karl Nehammer, președintele bulgar este singurul șef de stat invitat la ediția din acest an a Concertului de Revelion al Filarmonicii din Viena de la Sala de Aur a Musikverein. Potrivit cancelarului austriac, Europa nu iși poate permite ca zeci de mii de migranți neinregistrați sa traverseze…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au avut convorbiri tete-a-tete si oficiale la finalul carora au sustinut declaratii de presa comune. Romania apartine spatiului Schengen, a declarat presedintele…

- Consiliul European a cerut Comisiei sa efectueze o analiza si sa prezinte propuneri pana la sfarsitul lunii ianuarie 2023 in vederea mobilizarii tuturor instrumentelor nationale si ale UE relevante pentru a raspunde la impactul preturilor ridicate ale energiei.Avand in vedere impactul preturilor ridicate…