Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Investitiei specifice – Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare, arata comunicatul de presa al MS. In urma evaluarii, au fost selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, 55 de unitati sanitare. Banii europeni nerambursabili…

- Bani mai puțini de la proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor: Finantarea se va face din fonduri europene Bani mai puțini de la proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor: Finantarea se va face din fonduri europene In cursul zilei de luni, 19 decembrie, Executivul de la București…

- Asociatia Oraselor din Romania atrage atentia ca bugetul pe 2023, aflat in dezbaterea Parlamentului, blocheaza proiectele pe fonduri europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Noul Program Operațional Regional va aduce schimbari majore in ceea ce privește proiectele de reabilitare termica a blocurilor realizata cu fonduri europene. Valoarea cofinanțarii scade semnificativ, locatarii vor trebui sa contribuie cu sume mult mai mici la aceste investiții, la fel și autoritațile…

- Printre acestea se numara unitati scolare, sali de sport dar si sediul Directiei Floricole din oras. Proiectul vizeaza "realizarea capacitatilor de productie energie din surse regenerabile, prin montarea panourilor fotovoltaice", are o valoare de aproximativ 7 milioane de lei, din care circa 5,8 milioane…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a obținut bani din fonduri PNRR pentru proiectul „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare imbunatațirii transportului public de calatori in Municipiul Timișoara”. Este vorba de peste 80 de milioane de lei din care Municipalitatea va…

- Incepind cu luna noiembrie, Guvernul va acorda compensații pentru plata facturilor la energia termica consumatorilor vulnerabili. In acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va efectua plata in avans catre S.A. „Termoelectrica” a 200 milioane de lei din Fondul de reducere a vulnerabilitații…

- Prin Programul Eficiența energetica in cladiri publice, instituțiile din Romania pot accesa fonduri nerambursabile. Deputatul mureșan Adrian Giurgiu (USR), atrage atenția ca interesul la nivelul autoritaților pentru acest program a fost extrem de scazut.„Am vrut sa vad care este situația la nivelul…