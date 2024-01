Serghei Mizil intervine în 'scandalul Eva Măruță': 'Să dai într-un copil la vârsta asta...' Serghei Mizil nu a putut sa nu reacționeze in scandalul in care se afla fiica lui Catalin Maruța și a Andrei. Acesta a spus clar ca nu este deloc de acord cu valul de critici pe care-l primește, mai ales ca prestația ei a fost una laudata chiar de catre cei mai mari actori, inclusiv de criticul de film Irina Margareta Nistor, scrie romaniatv.net.Serghei Mizil, replici dure pentru cei care o critica pe Eva Maruța Serghei Mizil nu a ezitat și a vorbit pe TikTok despre intregul scandal, luandu-i apararea Evei printr-o serie de reacții acide la adresa haterilor. Acesta susține ca nu este in regula… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

