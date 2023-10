Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentul militar chinez a intarit semnificativ forțele armate sarbe, in special un sistem de aparare aeriana și drone, a declarat vicepremierul Milos Vucevic, care este și ministrul Apararii, pentru presa de stat chineza, transmite Reuters.

- Un grup de țari europene conduse de Marea Britanie va oferi Ucrainei un pachet de 100 de milioane de lire sterline (122,70 milioane de dolari) pentru a sustine forțele armate ale acesteia, inclusiv echipamente pentru curațarea terenurilor minate, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Ministerul…

- Rusia nu are in plan o mobilizare suplimentara de soldați pentru a lupta in Ucraina, in condițiile in care peste 335.000 de persoane s-au inrolat pana acum in acest an pentru a lupta in forțele armate sau in unitați de voluntari, a declarat marți ministrul Apararii, Serghei Șoigu, potrivit Reuters.…

- China, exerciții militare langa Taiwan. Care este scopul guvernului de la BeijingExercitiile recente ale Chinei in apropierea Taiwanului au ca scop combaterea "arogantei" fortelor separatiste, a declarat miercuri guvernul chinez, citat de Reuters, dupa ce Taipeiul a raportat o crestere a activitatii…

- Taiwanul susține ca a detectat 27 de avioane militare din China in zona sa de aparare aeriana, potrivit Reuters.Ministerul taiwanez al Apararii a declarat marți ca in ultimele 24 de ore a detectat 27 de aeronave ale forțelor aeriene din China, inclusiv avioane de lupta, care au intrat in zona de…

- Ministerul Apararii taiwanez a anuntat reinnoirea activitatii militare chineze in jurul insulei vineri, inclusiv 13 avioane care au intrat in "zona de raspuns" a Taiwanului si cinci nave care efectuau patrule de pregatire pentru lupta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.China, care considera…