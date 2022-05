Stiri pe aceeasi tema

- In ziua 73 de razboi in Ucraina, oficialii de la Kive anunța ca jumatate din teritoriul Ucrainei, tara cu o suprafata de 603.700 de kilometri patrati, este plin de mine sau proiectile neexplodate. Inalți oficlai ruși au declarat insa ca Rusia ”va ramane pentru totdeauna” in sudul Ucrainei. Premierul…

- Rusia se confrunta cu cea mai dificila situatie din ultimele trei decenii din cauza sanctiunilor fara precedent impuse de statele occidentale, insa eforturile straine de a o izola de economia globala vor esua, a afirmat, joi, premierul rus Mihail Misustin, relateaza Reuters. Premierul rus Misustin a…

- Presedintele in functie al Serbiei, Aleksandr Vucici, este creditat cu 59,8% din voturi in scrutinul prezidential, potrivit proiectiilor realizate de institutele Ipsos si CeSID pe baza sondajelor efectuate la iesirea de la urne, informeaza agentia Reuters. Zdravko Ponos, un general de armata in retragere…

- Secretarul general al NATO a avertizat ca un atac rusesc asupra liniilor de aprovizionare ale națiunilor aliate care sprijina Ucraina cu arme și muniții ar fi o escaladare periculoasa a razboiului care se desfașoara in Europa de Est.

- Premierul moldovean Natalia Gavrilița a indemnat comunitatea internaționala, intr-un interviu acordat duminica CNN , sa ofere mai mult ajutor in criza umanitara provocata de refugiații ucraineni, care-și parasesc țara cu miile in urma razboiului declanșat de Rusia. „Asistam la o criza umanitara extraordinara”,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki denunta sambata, la Berlin, "egoismul" al anumitor tari occidentale, "inclusiv al Germaniei", dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. "Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui…

- Serbia respecta integritatea teritoriala a Ucrainei si considera ca actiunea militara a Rusiei impotriva acesteia este „gresita", dar nu va impune sanctiuni impotriva Moscovei, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic.

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca țara sa se afla sub presiuni politice dupa decizia presedintelui Federația Ruse, Vladimir Putin, de a invada Ucraina, și ca se afla intr-o postura dificila in condițiile in care ca 85% dintre locuitorii Serbiei vor sprijini intotdeauna Rusia, indiferent…