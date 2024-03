Haos în Serbia: Se organizează noi alegeri, pe fondul fraudelor La Belgrad vor fi organizate noi alegeri parlamentare și locale dupa suspiciuni de frauda la scrutinul din decembrie 2023. Autoritațile sarbe au anunțat reluarea alegerilor din Belgrad, parte a alegerilor locale și parlamentare din decembrie anul trecut, pe fondul acuzațiilor de frauda. Partidul Progresist Sarb, aflat la guvernare, a cerut reluarea votului dupa ce nu a reușit sa obțina o majoritate in consiliul orașului Belgrad. Primarul interimar al Belgradului, Aleksandar Sapic, a negat ca decizia ar fi legata de acuzațiile de frauda. Opoziția a salutat decizia, considerand-o o victorie pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

