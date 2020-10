Noul guvern al Serbiei va fi confruntat cu trei provocari majore, cea mai mare fiind cea referitoare la Kosovo, si cu trei obiective - consolidarea economiei, imbunatatirea situatiei in sistemul medical si cresterea capacitatilor de aparare ale tarii, a declarat presedintele Aleksandar Vucic, transmite marti Tanjug. 'In fata acestor provocari - cea mai mare dintre ele fiind presiunea referitoare la Kosovo-Metohija si incercarile de a forta Serbia sa recunoasca independenta Kosovo si sa nu obtina aproape nimic in schimb - este obligatia noastra sa nu acceptam sub nicio forma o umilire a cetatenilor…