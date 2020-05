Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune ca „se va ajunge la motiune de cenzura” impotriva Guvernului, dar atrage atentia ca nu se ajunge automat la instalarea unui nou Executiv, afirmand ca se poate ajunge, in cele din urma, la un blocaj politic.

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune ca ”se va ajunge la motiune de cenzura” impotriva Guvernului, dar atrage atentia ca nu se ajunge automat la instalarea unui nou Executiv, spunand ca se poate ajunge, in cele din urma, la un blocaj politic.”Eu cred ca se va ajunge la motiune de cenzura pentru…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, ii da o replica dura premierului Ludovic Orban care a calificat o posibila nominalizare a sa la șefia Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) ar fi o ”sfidare” a PSD pentru mediul de afaceri.Vezi și: Rareș Bogdan, atac EXPLOZIV la consilierul lui Ludovic…

- Viorica Dancila vine cu un atac dur la adresa liberalilor. ”Trebuie sa scutim Romania de acești nepricepuți”, spune fostul premier. "Sub limbajul diplomatic standard la Bruxelles, Comisia Europeana il trage de maneca pe Ludovic Orban pentru managementul jalnic al guvernului pe care-l conduce. A constatat…

- PSD ia in calcul sa depuna o motiune de cenzura la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu."Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, ca PSD nu va depune, momentan, o moțiune de cenzura, pentru ca Romania se afla in stare de urgența. Liderul PSD a precizat, la Romania TV, ca, pentru succesul unei noi moțiuni impotriva lui Ludovic Orban, partidul sau are nevoie și de voturile altor formațiuni,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae lanseaza un apel catre Iohannis si PNL, pentru a renunta la lupte politice si a colabora cu PSD pentru gasirea de solutii. Senatoul sustine ca, "in situație de criza, acțiunile puterii executive, sunt haotice, politicianiste, iresponsabile și deosebit de periculoase"."Avem…

- Senatorul constantean Vergil Chitac (57 ani) si sotia acestuia au fost depistati pozitiv cu coronavirus. Senatorul a fost prezent luni la sedinta conducerii PNL, unde a interactionat cu mai multi colegi de partid, printre care si Ludovic Orban. Premierul se va izola la Vila Lac 1 si nu va merge la…