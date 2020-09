Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 august, va debuta ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal cu jocul dintre FC Argeș și FC Botoșani, incepand cu ora 18:15. Sambata, 22 august, sunt programate trei meciuri: FC Viitorul Constanta – UTA Arad (de la ora 15:30), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – Universitatea Craiova (de la ora 18:00)…

- Etapa a 13-a din play-out-ul Ligii I de fotbal va incepe sambata, 1 august, cu doua jocuri: Academica Clinceni – AFC Hermannstadt (de la ora 16:30) și FC Viitorul Constanta – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (cu start la ora 19:00). Runda se va incheia duminica, 2 august, cu meciurile: CSM Politehnica Iasi…

- Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile programate saptamana aceasta ale echipelor Universitatea Craiova, CFR Cluj si Dinamo Bucuresti, dupa testele pozitive la coronavirus inregistrate la aceste cluburi. Astfel, programul va cuprinde un meci din etapa a noua a play-off-ului si trei din etapa…

- The 7th round matches of the play-off and the 9th round matches of the play-out of the League I football took place from Friday to Monday, ending up with the following outcomes:Results: Play-off - 7th round AFC Botosani - AFC Astra Giurgiu 0-0Universitatea Craiova - FCSB…

- Ultimele doua meciuri ale rundei a 5-a din play-out-ul Ligii I de fotbal au fost programate luni, 22 iunie: Academica Clinceni – Chindia Targoviște (de la ora 17:00) și FC Viitorul Constanta – AFC Hermannstadt (de la ora 20:00). Primele doua jocuri ale etapei s-au disputat duminica, 21 iunie: FC Voluntari…