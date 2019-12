Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfântu Gheorghe și-a trecut în cont a treia victorie consecutiva în Liga 1, dupa ce a revenit de la 0-1 în fața celor de la Chindia Târgoviște și s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în etapa cu numarul 22.Chindia Târgoviște a deschis scorul în…

- Chindia Targoviște s-a impus, sambata, in fața lui Poli Iași, cu scorul de 2-1, in etapa 20 din Liga 1, potrivit Mediafax.Poli Iași a deschis scorul, in minutul 47, prin golul lui Platini, venit dupa o centrare din partea lui Loshaj. Platini a preluat balonul pe piept și a trimis spre colțul…

- Echipa de volei feminin Stiinta Bacau a invins miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia portugheza Ponta Delgada, in mansa tur a saisprezecimilor Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-14, 25-14. Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL TOTAL…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-0, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup, scrie news.ro.Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-20, 25-13. Mansa retur va avea loc in 17 decembrie, iar castigatoarea din…

- Astra Giurgiu s-a impus, vineri, cu scorul de 1-0, in fața lui Gaz Metan Mediaș, in etapa 18 din Liga 1, potrivit Mediafax.Gaz Metan Mediaș a ratat șansa de a deschide scorul, in minutul 19 al partidei, atunci cand Marius Constantin nu a reușit sa transforme o lovitura de la 11 metri, primita…

- Fotbalistul dejean Catalin Itu a deschis scorul, aseara, in confruntarea dintre CFR Cluj și Chindia Targoviște. In minutul 3, Mihai Aioani, portarul in varsta de 20 de ani al Chindiei, a degajat greșit o minge, iar acesta a ajuns la Catalin Itu, care a deschis scorul fara probleme. Golul dejeanului…

- Metaloglobus s-a impus, sambata, in fața echipei SCM Gloria, cu scorul de 2-1, in etapa 16 din Liga 2, potrivit Mediafax.SCM Gloria a deschis scorul, in minutul 14, Alexandru marcand din lovitura libera, portarul Gavrilaș ramanand neputincios. Metaloglobus a egalat, in minutul 78, cand Coman…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a XIII-a, ultima a turului sezonului regulat al Ligii I potrivit news.roAu marcat Daniel Florea ’13 pentru Chindia si Leca ‘30 (autogol) si Gnohere ’57 pentru oaspeti.…