Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe contul sau de socializare, vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan a anunțat faptul ca podul de la Ciumbrud, peste raul Mureș, va intra in reparații capitale. Valoarea totala a investiției este de 3,8 milioane de lei, banii fiind alocați de catre CJ Alba: “Astazi a avut loc predarea…

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, a anuntat ca cetatenii care au suspiciuni cu privire la un transport de lemne pot suna la 112, mentionand ca in baza unui acord intre STS, Ministerul Mediului si IGPR populatia are dreptul de a sesiza astfel de infractiuni…

- Posta Romana va primi 6,28 milioane lei drept compensare pentru costul net pentru serviciul universal postal din anul 2018, a decis Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), potrivit news.ro. Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin…

- In declarația de participare din SEAP, firme cunoscute ca fiind din pepiniera de firmelor lui Sebastian Ghița concureaza pentru caștigarea unor contracte in valoare de peste 200 de milioane de lei. Adica peste 40 de milioane de euro. Sebastian Ghița a fugit din Romania de teama arestului, in urma cu…

- "Valoarea medie a beneficiilor obtinute in cadrul negocierilor intermediate de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a crescut cu aproape 40%, pana la 3.700 de euro. Anul trecut, beneficiile totale rezultate din negocierile consumatori-banci, au depasit 1,3 milioane…

- Reprezentanții CNAIR au semnat, vineri, contractul pentru realizarea noului drum de legatura intre Timișoara și autostrada A1 cu firma Todini Costruzioni Generali. Valoarea lucrarilor și proiectarii se ridica la aproape 190 de milioane de lei, iar noul drum ar trebui sa fie gata in doi ani.

- Report la Joker la categoria I de peste 3,65 milioane euro Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,23 milioane de euroJoi, 21 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 ianuarie, Loteria Romana a acordat…

- Haosul din organizarea campaniei de vaccinare incepe sa se vada. La Spitalul Județean nu se mai pot administra vaccinurile dintr-o eroare a sistemului, care a declarat inchis centrul de vaccinare care funcționase aici in etapa I a campaniei de vaccinare, omițand ca același centru a fost declarat funcțional…