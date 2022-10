Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus fara probleme, scor 26-20 (11-10), in fata celor de CS Minaur Baia Mare, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a saptea a Ligii Nationale. Intr-un alt joc al rundei, la Sala Sporturilor „Traian”, campioana CS Rapid Bucuresti a…

- SCM Ramnicu Valcea a invins campioana CS Rapid Bucuresti, dramatic, cu scorul de 37-36 (18-16), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Handbal Club Zalau a susținut miercuri duelul restanța din cadrul etapei a VI-a a Ligii Naționale de handbal feminin, evoluand pe terenul campioanei Romaniei, Rapid București. Cu o victorie și patru infrangeri in primele cinci runde, formația condusa de Gheorghe Tadici a fost foarte aproape de un rezultat…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a invins-o, cu scorul de 34-30 (20-14), in deplasare, pe SCM Ramnicu Valcea, in derby-ul etapei a 5-a a Ligii Nationale. In urma acestui succes, „tigroaicele” au revenit pe primul loc in clasament. In primele doua partide ale rundei, CS Minaur Baia Mare s-a impus,…

- CS Minaur are meci pe teren propriu miercuri, 21 septembrie, in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare. Adversarul echipei noastre va fi HC Dunarea Braila, jocul de maine contand pentru etapa cu numarul 5 din Liga Florilor MOL. Partida va fi arbitrata de Radu Iliescu și Doru Pascu Manea (ambii…

- CSM Bucuresti (deținatoarea Cupei) a cucerit Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins marți campioana Rapid Bucuresti, scor 28-26 (13-16), in fața a peste 3.000 de spectatori.

Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins, joi, formatia SCM Ramnicu Valcea, in meciul inaugural al Cupei Craiovei.