- Asasinul de la Perla ar putea scapa din inchisoare. Gheorghe Vladan ar putea fi un om liber in doar șapte ani. Tribunalul Giurgiu a admis cererea acestuia de inlocuire a detenției pe viața cu 25 de ani de inchisoare. Asta inseamna ca, la un moment dat, fostul angajat al MAI ar putea sa ceara liberarea…

- Gheorghe Vladan, autorul masacrului de la Perla, ar putea sa fie eliberat in doar șapte ani. Tribunalul Giurgiu a admis cererea acestuia de inlocuire a detenției pe viața cu 25 de ani de inchisoare, motiv pentru care barbatul ar putea sa fie eliberat, potrivit Antena 3.

- Surse din Penitenciarul Giurgiu susțin ca Gheorghe Vladan lucreaza in arest, este foarte liniștit și apreciat de colegii de detenție. Practic, pentru personalul inchisorii e greu de inchipuit ca barbatul pe care il cunosc ar fi putut comite crimele cumplite din coaforul Perla. Dar faptele sunt de neșters.…

- Georgiana, fata Marianei Bendre, casierița de la coaforul Perla care a fost omorata de Gheorghe Vladan, a spus ca acesta, dupa ce va fi eliberat, ar putea sa-i faca și ei rau.Reputatul criminolog Dan Antonescu, Consilierul Inspectorului General al IGPR, a spus, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA…

- Un deținut american, condamnat pe viața, care pentru scurt timp a fost in moarte clinica in timpul detenției, susține ca și-a ispașit pedeapsa, insa o instanța din Iowa a respins acest argument și a refuzat eliberarea individului, informeaza publicația The New York Times, conform Mediafax.Judecatorii…

- Cazul padurarului Liviu Pop, ucis saptamana trecuta in Maramures, a socat intreaga tara. Pe internet a aparut o petitie in care i se cere procurorului general al Romaniei, Bogdan Licu (foto), o ancheta impartiala in acest caz. Printre altele, semnatarii petitiei solicita mutarea anchetei penale la Parchetul…

- "Roxana Wring nu mai este de astazi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor și nu accepta foști colaboratori ai Securitații. La inscrierea in partid și candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declarație pe proprie raspundere in care a susținut ca…

- Elena Udrea a zis ca fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, nu mai vine in Romania. ”Am mai vorbit cu ea. Alina Bica nu mai calca in Romania”, a zis Elena Udrea. De asemenea, in februarie 2019, Alina Bica a zis ca nu se va mai intoarce niciodata in Romania. "Nu ma mai intorc! Niciodata!…