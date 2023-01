Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sensy a marturisit ca a ajuns, de urgența, pe mainile medicilor. Infleuncerița a suferit arsuri de gradul 3, asta dupa ce a vrut sa-și scoata un tatuaj, iar persoana respectiva i-a spus ca ii va scoate tatuajul intr-o singura ședința, ceea ce nu a fost deloc ok.…

- Emilia Ghinescu a dezvaluit cand se casatorește cu partenerul ei, Sebastian Albastroiu, in exclusivitate pentru Antena Stars. Indragita cantareața a marturisit cum iși dorește sa fie ziua nunții. Artista și iubitul ei formeaza un cuplu de mai bine de 12 ani.

- La un oarecare timp de la incheierea celui mai de amploare eveniment din viața ta te vei intreba cu siguranța ce ar fi mai bine sa faci cu ținutele purtate: sa le vinzi, sa le pastrezi sau sa le transformi?

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Constantin a marturisit ca și-a ales rochia de mireasa inainte de a fi ceruta in casatorie. De altfel, artista a vorbit și despre nunta, insa nu a oferit prea multe detalii despre marele eveniment din viața ei și a iubitului ei. Iata ce a marturisit cantareața!

- Ruby și-a facut apariția miercuri seara, la lansarea unor colecții de bijuterii și ceasuri, intr-o rochie de mireasa. Outfitul a fost realizat de croitorese dupa ideile artistei, care, satula fiind sa fie mereu intrebata cand se marita, s-a gandit sa ofere raspunsul prin mesajul de pe voalul de mireasa.…

- Alexandra Bodi iși dorește sa fie mireasa. "Regina Tik-Tok-ului" a marturisit pe rețelele de socializare ca vrea sa aiba parte de o nunta numeroasa și se gandește deja la marele eveniment. Alexandra Bodi și Ionuț sunt casatoriți, insa nu au avut parte de un eveniment religios și nu a imbracat rochia…

- Motive de bucurie in viața Letiției Moisescu! Fina lui Constantin Magureanu se pregatește sa se casatoreasca, așa ca a decis sa iși aleaga rochia de mireasa in exclusivitate la Antena Stars, unde dezvaluie cum se pregatește pentru marele eveniment care va avea loc peste o saptamana.

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.