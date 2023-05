Stiri pe aceeasi tema

- A inceput sa numere zilele pana cand se va casatori, dar și superstițiile pe care le va lua in considerare pentru marele eveniment. Marina Andria urmeaza sa se casatoreasca, iar pentru acest eveniment important din viața ei, vedeta din showbiz-ul de la noi a inceput pregatirile. In exclusivitate pentru…

- Sensy are toate motivele sa radieze de fericire! Vedeta traiește o frumoasa poveste de iubire, iar peste cateva luni iși va ține pentru prima oara copilul in brațe. De ce a ascuns blondina sarcina de soț. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In urma cu trei ani de zile, Ramona Badescu a devenit pentru prima oara mama. In 2020, vedeta a nascut la 51 de ani un baiețel perfect sanatos, care i-a adus fericirea deplina. Nici acum nu l-a botezat pe Ignacio, iar acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, ea a spus motivul. Ramona Badescu, care…

- Sensy se va casatori peste doua luni, la Tulcea cu iubirea vieții sale. Aceasta a pregatit totul pentru eveniment, insa, rochia de mireasa nu este gata. Influencerița este atenta la mai multe superstiții, pe care le respecta in totalitate.

- Ana Morodan a incurcat-o grav! Vedeta de la Antena Stars a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce politistii de la Brigada Rutiera au oprit-o in trafic si i-au depistat o concentratie de 0,05 g/l alcool pur in sange, iar rezultatul testului antidrog a iesit pozitiv. Sursele CANCAN.RO sustin ca vedeta…

- Bella Santiago se pregatește de nunta. Ce detalii a oferit cantareața despre marele eveniment. Cum iși dorește artista sa fie in ziua casatoriei. Vedeta nu o va avea alaturi pe mama ei intr-una dintre cele mai frumoase zile din viața ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!