Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului Vrancea: Bucurie aniversara la un centru DGASPC Vrancea! Moment emoționant in acest weekend, la un centru pentru persoane varstnice, unde unul dintre beneficiarii noștri a implinit venerabila varsta de 70 de ani! Colegii noștri…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului Vrancea se bucura de un parteneriat fructuos pe anul 2023 cu Asociația Lindenfeld, prin programul educațional Ajungem MARI, care are ca scop sprijinirea pe termen lung a copiilor și tinerilor instituționalizați sau din medii defavorizate.…

- Facebook DGASPC Vrancea: Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea iși anunța implicarea activa in promovarea sanatații mentale și fizice a copiilor, precum și in dezvoltarea lor sociala și cognitiva, prin organizarea unui workshop de referința, intitulat ‘Evaluarea…

- Centru de zi pentru persoane varstnice, intr-o comuna lipita de Timișoara. Seniorii din Ghiroda, una dintre comunele periurbane ale Timișoarei, vor avea un centru de zi, contractul de finanțare al proiectului fiind semnat in toamna anului trecut.

- Facebook DGASPC Vrancea: Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea a semnat astazi (ieri – n.r.), 8 ianuarie 2024, un contract de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in valoare de 1.316.350 de lei. Doamna director general – Daniela Nicolaș…

- Moș Craciun de la Consiliul Județean Vrancea, darnic cu copiii instituționalizați in centrele DGASPC! Respectam tradiția din fiecare an a „Magiei Craciunului” și aducem zambete și bucurie in sufletele copiilor ocrotiți in centrele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea.…

- Anunț finalizare proiect: Schimb de destinație din cladire Primarie și Consiliu Local in centru de zi pentru persoane varstnice Documentul in format .pdf poate fi studiat AICI. Citește Anunț finalizare proiect: Schimb de destinație din cladire Primarie și Consiliu Local in centru de zi pentru persoane…