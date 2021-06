Stiri pe aceeasi tema

- Un reporter de la New York Times a cumparat sendvisuri cu ton de la trei magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat in testare pestelui. Analize de laborator nu au reusit sa identifice ADN de ton, relateaza The Guardian. Cercetatorii nu au reusit sa identifice vreo specie.…

- Politia americana a arestat un barbat in legatura cu un presupus atac antisemit comis in urma cu cateva zile la un restaurant japonez din apropiere de Los Angeles (statul California), transmite duminica dpa. Barbatul, al carui nume nu a fost dezvaluit de politie, a fost arestat intr-o locuinta…

- Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) și-au rupt logodna in aprilie 2021. Fostul cuplu se logodise in martie 2019. „Am realizat ca funcționam mai bine ca prieteni și speram ca prieteni sa ramanem in continuare”, au declarat. „Vom continua sa muncim impreuna și sa ne susținem reciproc…

- Apple a declarat ca intentioneaza sa cheltuie 1 miliard de dolari pentru a construi un nou campus si un centru de inginerie in zona triunghiului de cercetare din Carolina de Nord, majoritatea locurilor de munca fiind asteptate sa se concentreze pe invatarea automata, inteligenta artificiala, ingineria…