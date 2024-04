Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent realizat de UCLA Health din Los Angeles a scos la iveala o legatura ingrijoratoare intre singuratatea la femei și tendința lor de a consuma alimente nesanatoase. Femeile care se simt singure tind sa manance mai mult și mai prost. Au o pre

- Produsele de tip fast-food au devenit, in ultimii ani, o adevarata moda in randul romanilor. Astfel, foarte multe persoane apeleaza la acest timp de alimentație care, cu timpul, poate avea efecte negative asupra organismului.

- Cercetatorii au analizat probe de sange de la 624 de persoane din Louisville, Kentucky, și au descoperit ca vremea calda a fost asociata cu niveluri crescute ale mai multor citokine, proteine ​​implicate in inflamație. Unul, TNF-alfa, este un marker important al bolilor cardiovasculare. Caldura a fost,…

- Femeile reprezinta, ȋn prezent, 49% din totalul pieței muncii din Romania, potrivit Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. O analiza McKinsey arata ca, daca procentul ar ajunge la 52%, Romania ar putea adauga, in fiecare an, 8,7% la PIB, adica aproximativ 24 miliarde de euro. In acest context,…

- O dieta care se aseamana cu postul poate incetini procesul de imbatranire. Este concluzia unui nou studiu al cercetatorilor din Los Angeles si presupune cinci zile de diversificare pe luna. Astfel, curiosii vor trebui sa tina o dieta care este saraca in calorii, proteine ​​și carbohidrați, dar bogata…

- Emulgatorii, aditivii alimentari cei mai folosiți, inclusiv in paine, sunt legați direct de apariția unor cancere, potrivit unui nou studiu, realizat de un grup de cercetatori francezi din cadrul INSERM. Studiul a fost publicat in revista de știința PLOS Medicine și se bazeaza pe datele privind starea…

- Substanțele chimice din ambalajele de plastic au facut ca o femeie din 10 sa nasca prematur sau sa aiba un avort spontan. Mai mulți cercetatori din Statele Unite ale Americii au ajuns la concluzia ca expunerea femeilor insarcinate la ftalati, substanțe chimice care se regasesc in compoziția plasticului…