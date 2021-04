Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea solicitarii DNA adresata Senatului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog a inceput, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului. Votul va fi unul cu bile. Senatorii PNL, USR PLUS si PSD au anuntat ca vor vota in favoarea…

- Senatorii dezbat, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului, solicitarea DNA pentru incuviințarea inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog. Votul va fi unul cu...

- Dezbaterea solicitarii DNA adresata Senatului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog a inceput, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului. Votul va fi unul cu bile. Senatorii PNL, USR PLUS si PSD au anuntat ca vor vota in favoarea…

- Plenul Senatului va dezbate, miercuri, de la ora 9,30, solicitarea DNA adresata Camerei superioare a Parlamentului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog. Potrivit site-ului Senatului, votul va fi secret, cu bile.

- Plenul Senatului urmeaza, miercuri, în privința cererii DNA de urmarire penala a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog, actual senator PSD, în condițiile în care solicitarea Direcției Naționale Anticorupție a fost respinsa, luni, în comisia juridica.Președintele…

- Plenul Senatului va dezbate, miercuri, de la ora 9,30, solicitarea DNA adresata Camerei superioare a Parlamentului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog. Potrivit site-ului Senatului, votul va fi secret, cu bile. Vicepresedintelui Senatului Alina…

- Senatorii din Comisia Juridica au respins solicitarea DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog. Inainte de a se lua o decizie asupra solicitarii DNA, Bodog a spus ca nu se va sustrage cercetarii indiferent de decizia pe care Comisia juridica o va…

- Senatorii din Comisia Juridica au respins solicitarea DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog. Știre in curs de actualizare The post Comisia Juridica din Senat a respins solicitarea DNA de inceperea urmaririi penale a fostului ministru Florian…