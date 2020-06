Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia ca in Monitorul Oficial s-a publicat OUG 100/2020: Este cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata

Un procuror din Constanta, in atentia CSM

Decizia va fi luata in sedinta viitoare Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in viitoarea sedinta propunerea de prelungire a delegarii in functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul teritorial… [citeste mai departe]