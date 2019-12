Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte a decis ca trei persoane sa fie puse sub control judiciar. Este vorba de seful DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, Elisabeta Miuțescu, angajata in cadrul Agenției de Control și Incasari Nadlac II, si Cristian Horgea, șeful Agenției de Control și Incasare Nadlac II. In dosarul DNA, acuzele…

- Cei opt, alaturi de trei parlamentari PSD, au fost audiați, luni, de procurorii DNA. Anchetatorii investigheaza un dosar de curupție la nivelul DRDP Timișoara. Șeful instituției, aradeanul Cristian Ispravnic, a asistat la perchezițiile din cadrul instituției apoi a fost dus la sediul DNA…

- 8 suspecți au fost reținuți, in noaptea de luni spre marți, in dosarul spagilor de la vama Nadlac 2. Sumele colectate ilegal de la șoferi de TIR ajungeau in vistieria PSD Arad, susțin procurorii. Intre cei reținuți se numara Cristian Ispravnic, șef al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, mai mulți…

- Directorul DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, a ajuns la audierile de la DNA Timisoara, luni dupa-amiaza, in timp ce dupa cateva ore de audieri, senatorul Ioan Chisalita a parasit sediul audierilor, ambii fiind retinuti in declaratii date presei. La intrarea in sediul DNA Timisoara, Cristian…

- Trei parlamentari sunt vizati de perchezițiile facute de procurorii DNA Timișoara la sediul PSD Arad, respectiv Florin Tripa - deputat PSD de Arad, Dorel Caprar - deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita - deputat PSD de Caras Severin. Ei risca sa ramana fara imunitate parlamentara, avand in vedere…

- DNA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. `Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața,…

- Cei trei parlamentari vizati de ancheta DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Caprar, deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita, deputat PSD de Caras Severin, scriu jurnaliștii de la www.opiniatimisoarei.ro Anchetatorii anticorupție au facut, luni dimineața, nu mai puțin de 15 perchezitii, intr-un…