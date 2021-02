Senatorul Cristian Tagarlas este unul dintre cei mai activi parlamentari din formațiunea politica PNL Maramureș , pana in prezent a avut 9 intervenții, cea de azi aduce in plenul Senatului problemele cu care se confrunta mediul privat, faptul ca societațile private nu-și incaseaza banii datorați de stat. “Astazi, 24 februarie 2021, am susținut o declarație politica referitoare la importanța crearii unui climat economic stabil pentru mediul privat, in contextul in care am primit mai multe solicitari din partea unor companii care sunt nemulțumite de faptul ca nu iși incaseaza banii datorați…